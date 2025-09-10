👴 👵 Пенсионеры на подработке зарабатывают больше 54 тыс. рублей

Взрослые работники нужны в торговле, пищевом производстве и других сферах.

Летом 2025 года на подработке пенсионеры стали зарабатывать в среднем 54 912 руб. в месяц. Это на 17% больше, чем год назад, посчитали эксперты Авито Подработки.

Одной из самых высокооплачиваемых стала специальность электрика: на подработке средний доход достигал 69 490 руб. За год вознаграждение для электриков пенсионного возраста выросло на 35%.

Еще больше увеличилось вознаграждение у продавцов-кассиров: на 70%, до 65 068 руб.

У поваров-пенсионеров доход вырос на 22%, до 53 333 рублей. Но доход повара может во многом зависеть от количества смен, особенностей кухни и формата заведения в целом, уточнили эксперты.

На 68% выросло предлагаемое вознаграждение посудомойщиков: до 53 202 руб. при неполной занятости. На 51% больше предлагают няням – 48 813 руб.

«Мы видим, что исполнители пенсионного возраста проявляют все больший интерес к различным вариантам подработки. Этим летом особенно выросла активность на позиции токаря (+72%), администратора (+50%) и няни (+22%). Такой тренд подтверждает, что гибкая занятость интересна не только компаниям, но и самим пенсионерам, которые все чаще выбирают подработку в самых разных сферах», — отметил Сергей Яськин, директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Бизнес летом 2025 года искал пенсионеров на вакансии клинеров и помощников по хозяйству. Доход при этом в среднем составил 33 395 руб.

Также требовались специалисты розничной торговли (предлагаемый доход около 53 661 руб.), работники кухни и пищевого производства (вознаграждение – 49 895 руб. при неполной занятости).