Минфин не против участия иностранного капитала в приватизации

Частные инвесторы, участвующие в приватизации, должны быть защищены. Но если есть нарушения – разбираться должны правоохранительные органы.

До конца 2025 года пройдет несколько сделок по приватизации. В бюджет привлекут до 100 млрд рублей, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

При этом Минфин считает возможным участие иностранного капитала в приватизации.

«Мы за то, что чем больше участников, тем лучше. Мы за то, чтобы иностранцы приходили к нам на рынок – будь то финансовый, будь то реальный», — заявил Силуанов.

Минфин не отказывается от любых денег, отметил министр.

Частные инвесторы, участвующие в приватизации, должны быть полностью защищены, уверен он. У честных инвесторов должны чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доходы.

Но правоохранительные органы должны разбираться, если есть нарушения со стороны инвестора, подчеркнул глава Минфина.