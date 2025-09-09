Бюджет может получить до 100 млрд рублей от продажи компаний

Государству не интересно держать в казне компании, в отношении которых есть решения о национализации. Такой бизнес будут как можно скорее продавать инвесторам.

В 2025 году федеральный бюджет пополнится на 30 млрд рублей. Эти деньги принесут сделки по продаже компаний.

До конца 2025 года подобные сделки могут принести еще до 100 млрд. Об этом завил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Деньги поступают в казну в связи с судебными решениями по искам Генеральной прокуратуры, которая проводит проверки по приватизациям.

Также Силуанов объяснил, что государство не заинтересовано держать у себя в казне компании, их продадут как можно быстрее. Например, до конца 2025 года инвестору собираются продать аэропорт Домодедово.