Стало известно, какие приложения попадут во вторую часть «белого списка» — они будут работать при сбоях мобильного интернета

В «Реестр социально значимых сервисов» Минцифры добавили еще несколько приложений, которые будут работать во время отключения мобильного интернета.

«Коммерсант» пишет, что в перечень попали:

социальные сети и приложения («Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Rutube, «Дзен», 2GIS, Госуслуги, «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru);

маркетплейсы и ретейлеры (Ozon, Wildberries, Avito, DNS, X5 Retail Group, «Магнит»);

банковские сервисы (Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, «Банки.ру»);

операторы связи («Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и t2, «Почта России»);

сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб»;

новостные издания («Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu);

TuTu.ru, «Аптека.ру», букмекер «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО», РЖД, Gismeteo.

Всего в список собираются добавить 57 сервисов.