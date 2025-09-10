Новые правила учета, скидки на Девятую всероссийскую бухгалтерскую конференцию Клерка, а также обновленные вебинары — все это появилось в подписке Клерк.Премиум!

Мы собрали для вас все, что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю.

На «Клерке» вышел новый курс: «Новые правила учета – 2025». Эксперты объяснили все ключевые изменения с 1 сентября 2025 года: от поправок в Трудовом кодексе до новых форматов отчетности. Для подписчиков «Клерк.Премиум» курс бесплатный!

А еще «Клерк» анонсировал Девятую всероссийскую бухгалтерскую конференцию Клерка. Она пройдет в Москве 11-12 декабря 2025 года. Подписчики Клерк.Премиум могут принять участие в онлайн-трансляции бесплатно, а на офлайн-участие 20% скидка.

Кроме того, мы обновили уже доступные курсы. Сейчас в подписке 70 онлайн-курсов. Они состоят из видеоуроков, конспектов и проверочных тестов.

Эти курсы мы актуализировали:

Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С Новый модуль с инструкциями и чек-листами по изменениям в кассовых чеках, работе с мигрантами и покупателями.

Кассы-2025, учет денежных средств и расчетных операций Как работать с ККТ по новым правилам, вести учет расчетов с клиентами, поставщиками и бюджетом — грамотно и без ошибок.

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С Программа курса обновлена с учетом изменений в расчетах и кадровых выплатах с 1 сентября 2025 года.

Полный каталог всех курсов вы найдете по ссылке.

Если вы пропустили прямые эфиры вебинаров, то можете посмотреть их в записи. Мы уже загрузили и прикрепили конспекты, вы сможете скачать материалы, а после просмотра получить сертификат.

Как бухгалтеру вырасти до финансового директора.

Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, показала, какие навыки стоит прокачать, чтобы перейти от учета к стратегии и говорить с собственником на одном языке.

Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года.

Эксперты сервиса «Платформа ОФД» рассказали, как работать с ЭДО и ЭПД, чтобы не нарваться на штрафы.

Сложности учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация.

Ольга Кошкина поделилась кейсами из практики: как снизить затраты, выстроить процессы и избежать ошибок в рознице и опте.

Мы подобрали самые важные вопросы, которые бухгалтеры и предприниматели задают в сервисе Клерк.Консультации. Отвечают эксперты Клерка и ИИ-помощник. Например, вы можете узнать, что делать, если в отчете Wildberries отрицательный штраф или пришла платежка с ошибочным НДС.

Сервис Клерк.Консультации — реальная помощь в работе. Попробуйте задать свой вопрос — и убедитесь сами, насколько удобно иметь такую поддержку под рукой.