💲 Межбанковский курс доллара превысил 85 рублей

Впервые с 11 апреля 2025 года курс доллара на межбанковском рынке больше 85 рублей. При этом на бирже Форекс валюта торгуется уже за 87 рублей.

10 сентября 2025 года курс доллара на российском межбанковском рынке вырос на 1,69%, до 85,11 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с 11 апреля 2025 года.

По данным торговой площадки «Финам», в 10:54 мск доллар торговался за 85,11 рубля. К 11:10 курс замедлил рост, доллар стоил 84,94 рубля. Курс евро на российском межбанковском рынке рос на 0,67%, до 99,58 рублей.

Однако на бирже Форекс американская валюта в 11:14 мск продавалась за 87,56 рубля.

Курс доллара на площадке Форекс.

Официальный курс доллара от Центробанка на 10 сентября — 83,24 рубля.

