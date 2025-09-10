Мигрантам запретят переводить за рубеж суммы больше зарплаты

Трудовым мигрантам могут запретить переводить за рубеж денежные суммы больше размера их официального заработка. Такой законопроект 9 сентября 2025 года внесли на рассмотрение в Госдуму.

По данным авторов инициативы, в 2023 году объем денежных переводов на родину трудовых мигрантов превысил 18 млрд долларов. А в 2024 году денежные поступления из России только в Узбекистан выросли на 29% и составили 11,5 млрд долларов.

«Предлагается ввести запрет на осуществление трудовыми мигрантами международных денежных переводов в объеме, превышающем размер их официально подтвержденной заработной платы. Такой предел привяжет максимальную сумму переводов к легально получаемому доходу иностранного работника и не позволит отправлять за границу средства, источник которых не подтвержден документально», — сказано в пояснительной записке.

Если иностранец захочет перевести за рубеж сумму больше его официальной месячной зарплаты, ему нужно будет представить декларацию, подтверждающую законное происхождение этих денег, предлагают депутаты.

Изменения хотят внести в ст. 10 закона о валютном регулировании и валютном контроле.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.