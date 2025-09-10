ЦОК КПП ВЭД 04.09 Мобильная
📱 Назвали розничные цены iPhone серии 17

Новый iPhone 17 обойдется от 108 тыс. рублей, а iPhone 17 Pro Max – от 185 000.

Российские магазины электроники раскрыли предварительные цены на 17-ю серию iPhone.

Стоимость iPhone 17 в сети «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 108 000 рублей. В МТС он же обойдется в 110 тыс., сообщает «Газета.ру».

 Модель

«М.Видео-Эльдорадо»

МТС

iPhone 17

От 108 000 до 130 000 рублей

256 ГБ – 110 000, 

512 ГБ — 135 000 рублей

iPhone 17 Air

От 135 000 до 165 000 рублей

256 ГБ – 145 000,

512 ГБ — 170 000,

1 ТБ – 200 000 рублей

iPhone 17 Pro

От 160 000 до 190 000 рублей

256 ГБ – 165 000,

512 ГБ — 195 000,

1 ТБ – 225 000 рублей

iPhone 17 Pro Max

256 ГБ – 180 000,

512 ГБ — 210 000 рублей

256 ГБ – 185 000,

512 ГБ — 215 000,

1 ТБ – 245 000,

2 ТБ – 300 000 рублей

В магазинах МТС первые iPhone-17 ожидаются до конца сентября.

В «М.Видео-Эльдорадо» новые смартфоны привезут вскоре после официального старта продаж, который ожидается 19 сентября. 

Напомним, компания Apple 9 сентября 2025 представила iPhone Air — новую 17-ю линейку iPhone.

Кстати, недавно Сбер подключил возможность оплачивать покупки с помощью iPhone по технологии «Вжух».

