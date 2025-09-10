📱 Назвали розничные цены iPhone серии 17
Российские магазины электроники раскрыли предварительные цены на 17-ю серию iPhone.
Стоимость iPhone 17 в сети «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 108 000 рублей. В МТС он же обойдется в 110 тыс., сообщает «Газета.ру».
Модель
«М.Видео-Эльдорадо»
МТС
iPhone 17
От 108 000 до 130 000 рублей
256 ГБ – 110 000,
512 ГБ — 135 000 рублей
iPhone 17 Air
От 135 000 до 165 000 рублей
256 ГБ – 145 000,
512 ГБ — 170 000,
1 ТБ – 200 000 рублей
iPhone 17 Pro
От 160 000 до 190 000 рублей
256 ГБ – 165 000,
512 ГБ — 195 000,
1 ТБ – 225 000 рублей
iPhone 17 Pro Max
256 ГБ – 180 000,
512 ГБ — 210 000 рублей
256 ГБ – 185 000,
512 ГБ — 215 000,
1 ТБ – 245 000,
2 ТБ – 300 000 рублей
В магазинах МТС первые iPhone-17 ожидаются до конца сентября.
В «М.Видео-Эльдорадо» новые смартфоны привезут вскоре после официального старта продаж, который ожидается 19 сентября.
Напомним, компания Apple 9 сентября 2025 представила iPhone Air — новую 17-ю линейку iPhone.
Кстати, недавно Сбер подключил возможность оплачивать покупки с помощью iPhone по технологии «Вжух».
