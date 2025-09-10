📱 Назвали розничные цены iPhone серии 17

Новый iPhone 17 обойдется от 108 тыс. рублей, а iPhone 17 Pro Max – от 185 000.

Российские магазины электроники раскрыли предварительные цены на 17-ю серию iPhone.

Стоимость iPhone 17 в сети «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 108 000 рублей. В МТС он же обойдется в 110 тыс., сообщает «Газета.ру».

Модель «М.Видео-Эльдорадо» МТС iPhone 17 От 108 000 до 130 000 рублей 256 ГБ – 110 000, 512 ГБ — 135 000 рублей iPhone 17 Air От 135 000 до 165 000 рублей 256 ГБ – 145 000, 512 ГБ — 170 000, 1 ТБ – 200 000 рублей iPhone 17 Pro От 160 000 до 190 000 рублей 256 ГБ – 165 000, 512 ГБ — 195 000, 1 ТБ – 225 000 рублей iPhone 17 Pro Max 256 ГБ – 180 000, 512 ГБ — 210 000 рублей 256 ГБ – 185 000, 512 ГБ — 215 000, 1 ТБ – 245 000, 2 ТБ – 300 000 рублей

В магазинах МТС первые iPhone-17 ожидаются до конца сентября.

В «М.Видео-Эльдорадо» новые смартфоны привезут вскоре после официального старта продаж, который ожидается 19 сентября.

Напомним, компания Apple 9 сентября 2025 представила iPhone Air — новую 17-ю линейку iPhone.

