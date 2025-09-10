Центробанк установил новые страховые тарифы для владельцев опасных объектов

Для большинства опасных объектов нижняя граница тарифного коридора снизится на 50%.

С 21 сентября 2025 года будут действовать новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

«Перерасчет тарифов учитывает сложившуюся динамику убыточности и более точно отражает уровень риска возникновения аварии», — сказано на сайте Центробанка.

Для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт нижняя граница тарифного коридора останется на том же уровне. Параметр снизится на 25% для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности.

На 75% сократится тариф для некоторых типов электростанций, а также объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых (хвостохранилищ) и шахтостроительных участков.

Для остальных типов опасных объектов нижняя граница снизится на 50%. Верхние границы тарифов не меняются.