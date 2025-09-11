В Госдуму внесут законопроект 2025 о психологах. В т. ч. для борьбы с псевдопсихологами

Депутаты хотят бороться с ситуацией, когда любой может объявить себя психологом и оказывать некачественные услуги.

В Госдуму внесут законопроект о развитии в России психологической помощи. Об этом рассказала депутат Сардана Авксентьева.

По ее словам, современные технологии уже присутствуют и в сфере оказания психологической помощи, работают цифровые платформы с услугами в режиме онлайн. Но нет документа, который бы каким-то образом регламентировал их деятельность.

С тем, что необходимо прописать правила работы с людьми, согласны и сами психологи, добавила Авксентьева.

Законопроект о развитии психологической помощи имеет несколько целей. Во-первых, защитить людей, которые обращаются за психологической помощью. Так как сейчас «любой может объявить себя психологом и оказывать некачественные услуги». Псевдопсихологи могут нанести непоправимый вред человеку, уверена депутат.

«Во-вторых, защитить законную деятельность самих психологов, потому что там тоже много профессиональных нюансов. И, в-третьих, внести ясность и четкую структуру в определение того, кто такой психолог, кто — психотерапевт, кто — психиатр», — пояснила Авксентьева.

Законопроект собираются внести в Госдуму в осеннюю сессию.