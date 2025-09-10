На Госуслугах родители подали больше 1 млн заявлений на прием детей в первый класс

Документы на прием ребенка в школу в 90% случаев в 2025 году подавали мамы.

В школах завершилась приемная кампания: больше 1,1 млн заявлений на прием в первый класс родители подали через портал Госуслуг.

Сервисом воспользовались родители 75% детей из регионов, где этот сервис был доступен. В Москве и Московской области для записи использовали региональные порталы.

«Всего с помощью Госуслуг родители записали в 1 класс около 2/3 всех первоклассников в стране», — сказано на сайте Минцифры.

Первое заявление подали в Норильске 18 марта 2025 года, последнее — 5 сентября в Воронеже.

В 2025 году в первый класс пойдут учиться 48,6% девочек и 51,4% мальчиков. В 90% случаев заявление на прием детей в школу подавали мамы и в 10% — папы.

Заявление принимали в первую волну — в школы по месту прописки и у тех, кто имеет право на льготы. Почти 20% документов подали в первые минуты старта записи у тех, кто заранее заполнил и сохранил черновик. Во вторую волну детей записывали в школы, в которых еще остались места.

В первую волну поступили 815,7 тыс. учеников, а во вторую волну — 153,8 тыс.

Чаще всего Госуслугами пользовались жители Санкт-Петербурга, Свердловской области и Дагестана.