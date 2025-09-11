Фонд обязательного медицинского страхования предложили упразднить
Миронов считает, что ФОМС и частные страховые компании не нужны в системе государственного здравоохранения.
Депутат Сергей Миронов предлагает упразднить ФОМС.
«Нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и убрать из системы государственного здравоохранения все частные страховые компании», — заявил он.
Депутат добавил, что рыночный подход в здравоохранении неприемлем. Наши бюджетные деньги прикарманивают себе частные медицинские компании, такого нигде нет, уверен Миронов.
Мы писали, что также Миронов хочет запретить государственным больницам оказывать платные услуги.
Начать дискуссию