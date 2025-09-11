Фонд обязательного медицинского страхования предложили упразднить

Миронов считает, что ФОМС и частные страховые компании не нужны в системе государственного здравоохранения.

Депутат Сергей Миронов предлагает упразднить ФОМС.

«Нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и убрать из системы государственного здравоохранения все частные страховые компании», — заявил он.

Депутат добавил, что рыночный подход в здравоохранении неприемлем. Наши бюджетные деньги прикарманивают себе частные медицинские компании, такого нигде нет, уверен Миронов.

