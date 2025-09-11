♻️ ИП и юрлица смогут брать землю в аренду без торгов. Но сначала придется ликвидировать накопленный экологический вред

Компаниям и ИП будут без торгов давать в аренду земельные участки, на которых эти предприниматели уже провели кампанию по ликвидации накопленного экологического вреда. Такой законопроект, подготовленный Росреестром, размещен на портале проектов НПА.

Изменения собираются внести в Земельный кодекс. Юрлица и ИП смогут получать земельные участки в безвозмездное пользование сроком на пять лет. Условие – если арендаторы сумеют за это время за счет собственных сил и средств ликвидировать на этих участках накопленный вред окружающей среде.

Поручение разработать такой механизм дал Президент РФ еще в 2024 году.

Речь может идти о земельных территориях или акваториях, на которых был выявлен вред природе, возникший в результате прошлой деятельности, и до сих пор он не устранен, пишет «Парламентская газета».

Например, старые не рекультивированные свалки, территории бывших промышленных предприятий с оставшимися отходами производства, загрязненные водоемы и берега и т. д.

Чтобы получить такой участок в аренду, бизнес будет отчитываться о его очищении и получать положительное заключение Росприроднадзора. А в качестве поощрения можно будет получить этот же участок в аренду без проведения торгов.

Также законопроект содержит ограничения. Полученный в безвозмездное пользование участок нельзя будет передавать еще кому-либо, нельзя переводить его из одной категории в другую. Также на нем нельзя строить никаких объектов, не предусмотренных проектом ликвидации накопленного вреда.

«Предлагаемые изменения позволят: повысить эффективность использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых объектами накопленного вреда;

сократить количество участков, включенных в ГРОНВОС;

а также сократить расходы бюджетов бюджетной системы РФ за счет создания условий для привлечения средств субъектов предпринимательской деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев считает, что механизмы контроля и определения качества очистки нужно будет доработать. Чтобы, с одной стороны, обеспечить качественную уборку и ликвидацию накопившегося ущерба, а с другой — чтобы требования не стали для бизнеса избыточными и невыполнимыми.