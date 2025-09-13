Назван топ-6 регионов РФ с самой высокой платежной дисциплиной предпринимателей

Всего в шести субъектах РФ малый и микробизнес стабильно вовремя платит по займам.

Сервис заемного финансирования для предпринимателей «Финтим» (пресс-релиз есть у «Клерка») проанализировал историю займов малому и микробизнесу во всех регионах России за 2024 и 2025 годы и выявил регионы с самой высокой платежной дисциплиной.

Так, всего в шести регионах РФ за указанный срок доля займов, по которым была допущена просрочка (хотя бы единожды), не превышает 10% в общем количестве займов. Это:

Саратовская область (1,1%);

Свердловская область (1,5%);

Забайкальский край (3,3%);

Красноярский край (6,6%);

Липецкая область (7,0%);

Крым (8,6%).

При этом средний показатель по РФ в целом за аналогичный период 27,0%, что говорит о высоком уровне платежной дисциплины в указанных регионах и в целом устойчивом, достаточно благоприятном для малого и микробизнеса климате, считает финсервис.

«Закономерно, что и доля одобряемых займов в этих регионах на 10-15 п.п. выше, чем в среднем по стране – составляет от 85% до 95% в зависимости от месяца», — отмечают аналитики «Финтима».