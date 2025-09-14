Кабмин внедрил ИИ в систему мониторинга и управления нацпроектами

Правительство внедрило технологию ИИ в государственную систему мониторинга и управления национальными проектами и госпрограммами.

ИИ в онлайн-режиме анализирует все мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм, сопоставляя их с показателями национальных целей развития.

Такая аналитика находит связи между государственными проектами, в том числе неочевидные. Например, для обеспечения доступности жилья на первичном рынке важно учитывать не только объемы строительства жилья и его стоимость, но и финансовые возможности покупателей. То есть нужно знать, какие мероприятия запланированы для поддержки людей при покупке жилья. ИИ-модель показывает такие взаимосвязи, говорится в сообщении кабмина.

«Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача – не фиксировать по факту, что где‑то что‑то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено», – рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Он уточнил, что ИИ не принимает финальное решение, а является инструментом, упрощающим работу человека.

ИИ сокращает время на анализ показателей и мероприятий, так как обрабатывает более 1 тыс. возможных вариантов в минуту.

Раньше анализ проводили вручную, и чтобы оценить почти 500 тыс. потенциальных взаимосвязей между показателями национальных целей и всеми мероприятиями, потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей. При этом ручной анализ занял бы у них порядка 4 лет. ИИ делает эту работу за 1 день.

ИИ-модель уже выявила более 8 тыс. новых связей. Они направлены на верификацию в органы исполнительной власти, которые могут подтвердить взаимосвязь или отклонить ее.