Роструд ответил, можно ли платить зарплату сотрудникам другой компании

Юрлицо не может платить зарплату сотрудникам другой компании.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили, может ли компания по письму другой организации выплатить заработную плату ее сотрудникам по взаиморасчету по договорам аренды. Счета второй организации арестованы.

«Выплата заработной платы одним юридическим лицом работникам другого юридического лица законом не предусмотрена», — ответил Роструд.

Согласно ч. 6 ст. 20 ТК, права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляют сами работодатель или лица, уполномоченные на это по закону, уточнило ведомство.

