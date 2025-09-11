Курс юаня взлетел на открытии торгов Мосбиржи

Юань торгуется за 12,03 рубля, евро — за 100,27, а доллар — за 85,39.

11 сентября 2025 года на открытии торгов Московской биржи курс юаня вырос до 12 рублей. Такой показатель впервые с 13 марта 2025 года.

По данным торговой площадки на 10:10 мск, китайская валюта продавалась за 12,03 рубля.

Внебиржевой курс евро подскочил выше 100 рублей. Это произошло впервые с 12 февраля 2025 года. В 10:07 мск курс евро рос на 1,41% — до 100,27 рубля.

На площадке «Финам» межбанковский курс доллара в 10:16 мск — 85,39 рубля.

На 11 сентября 2025 года Центробанк установил следующие официальные курсы:

доллар — 84,92 рубля;

евро — 99,82 рубля;

юань — 11,89 рубля.

