💲 На 11 сентября 2025 Центробанк поднял официальный курс доллара до 84,92 рублей

Официальный курс доллара на 11 сентября 2025 года — 84,92 рубля, а евро — 99,82.

На 11 сентября 2025 года Центробанк установил следующие курсы валют:

  • доллар — 84,92 рубля;

  • евро — 99,82 рубля;

  • юань — 11,89 рубля.

Об этом сказано на сайте Банка России.

Вчера, 10 сентября 2025, курс доллара на площадке Форекс был 87,56 рубля. На межбанковском рынке валюта торговалась за 85,11 рубля. Такой показатель зафиксировали впервые с 11 апреля 2025 года.

