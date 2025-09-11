💲 На 11 сентября 2025 Центробанк поднял официальный курс доллара до 84,92 рублей
Официальный курс доллара на 11 сентября 2025 года — 84,92 рубля, а евро — 99,82.
На 11 сентября 2025 года Центробанк установил следующие курсы валют:
доллар — 84,92 рубля;
евро — 99,82 рубля;
юань — 11,89 рубля.
Об этом сказано на сайте Банка России.
Вчера, 10 сентября 2025, курс доллара на площадке Форекс был 87,56 рубля. На межбанковском рынке валюта торговалась за 85,11 рубля. Такой показатель зафиксировали впервые с 11 апреля 2025 года.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
