С 1 января 2026 будет балльная система оценки локализации фармацевтической продукции

Производители лекарств смогут получить доступ к господдержке, если организуют производство на территории России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 10.09.2025 № 1392, по которому с 1 января 2026 года начнет действовать балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли.

Основная цель изменений — расширить ассортимент препаратов, выпускаемых в России. Кроме того, власти хотят создать дополнительный стимул для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарств.

«Производители, чья продукция будет признана российской, получат доступ к инструментам господдержки», — сказано на сайте кабмина.

С 2026 года за организацию производства лекарств внутри страны будут начислять баллы. Продукция будет считаться российский при наборе определенного количества баллов. Решение об этом примет Минпромторг.