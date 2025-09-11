🚌 Правила контроля за автобусными перевозками поменяли

Объекты надзора разделили на четыре группы тяжести. По ним определены меры контроля.

Правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками изменили. Поправки в законодательство вносит кабмин.

По данным «РИА Новости», объекты надзора поделены на четыре группы тяжести.

Тяжесть «А», кроме перевозки опасных грузов, теперь включает «деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию», которая раньше относилась к группе «Б».

В надзоре используется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). Контролирующий орган относит объекты надзора к одной из категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий риск. На их определение влияют и группы тяжести.

Также уточнили периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий по объектам в сфере лицензируемых автобусных пассажирских перевозок в зависимости от категории риска. Установлена частота профилактических визитов.

Для объектов из категории высокого риска предусмотрена одна контрольная закупка или один выборочный контроль или один инспекционный визит или один рейдовый осмотр или одна документарная проверка или одна выездная проверка в два года. Либо один обязательный профилактический визит в год.

Для объектов значительного или среднего риска предусмотрен обязательный профилактический визит с периодичностью, определяемой Правительством в соответствии с законом о государственном и муниципальном контроле, но плановых контрольных мероприятий не предусмотрено.