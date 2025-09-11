⚡️ Итоги дня: мошенник звонил жертве больше 17 тысяч раз, появится регламент на случай временных ограничений в аэропортах, обучение в автошколах подорожало на 20%

Розничные продажи сливочного масла в натуральном выражении в январе-июле 2025 года сократились на 14,7% год к году. Это объясняется его сильным подорожанием — на 38%. В том числе по этой причине часть потребителей стала отказываться от сливочного масла в пользу растительных аналогов.

Российское подразделение французского производителя косметики L’Oreal пытается взыскать с Центрального таможенного управления 895,8 млн рублей. Суть требований компания пока не раскрывает. Причиной спора может быть сложная система взимания пошлин при ввозе в Россию косметики, после того как в апреле 2025 года их условия были изменены.

Яндекс Маркет вводит отметку «оригинал» для нескольких категорий товаров. Помечать будут бытовую технику, электронику, авто- и спортивные товары, продукты питания и бытовой химии. Эта отметка означает наличие нужных документов у продавца.

Самый настойчивый мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз. Этот случай произошел 30 июня. Абоненту из Дагестана в период с 8:00 до 16:00 в среднем поступало по 36 звонков в минуту. В общей сложности с января по август 2025 года антифрод-система «Билайна» заблокировала более 2,2 млрд спам-звонков и почти 560 млн мошеннических вызовов.

Средние розничные цены на картофель в России впервые за год упали ниже прошлогодних показателей. По данным Руспродсоюза, на 9 сентября, средние розничные цены на картофель составляют 43,7 рубля за 1 кг, что на 15% ниже уровня прошлого года.

«Яндекс Книги» обновили дизайн и объявили о новом слогане — «Только Я и Книги».

Китайская Great Wall Motor планирует открыть производство автокомпонентов в Тульской области в 2026 году.

Росавиация и Минтранс разработали регламент межведомственного взаимодействия на случай временных ограничений в российских аэропортах. Пока что детали не раскрывают.

Владимирский прокурор направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, который зарегистрировал в однокомнатной квартире своей матери более 200 иностранных граждан.

Бутырский суд Москвы приговорил участников преступного сообщества, которые похитили более 50 млн рублей со счетов умерших клиентов банка. В преступное сообщество входили сотрудники федеральных операторов сотовой связи и банков. Они получали информацию о датах смерти абонентов, производили перевыпуск их сим-карт, чтобы получить доступ к банковским приложениям и вывести деньги на свои счета.

По итогам первой половины 2025 года россияне потратили 949 млн рублей на заказ одежды и обуви из-за рубежа. Это почти на 10% больше год к году. Средний чек — 14 962 рубля. 41,9% всех покупок — кроссовки. В основном брендов Nike, Adidas и New Balance.

Стоимость обучения в российских автошколах подорожала на 20% за год. В среднем это стоит 44 тыс. рублей. Дороже всего получить водительские права оказалось в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах— там за обучение нужно заплатить от 60 до 65 тыс.

В России представили ИИ-устройство, заменяющее пульт. Устройство нового поколения SberBoom Micro делает из Bluetooth-аудиосистемы умный гаджет, который может заменить обычный пульт. Также в него встроена российская нейросеть GigaChat.

Осенью каждая десятая компания в России намерена сократить персонал. Основные причины — рост издержек, повышение налогов, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам.

«Яндекс Документы» вышли из бета-тестирования. Теперь продукт поддерживает офлайн-режим, работу с изображениями и таблицами в текстовом редакторе. Также появились продвинутые инструменты для анализа данных в редакторе таблиц, включая диаграммы, фильтры и поиск.

Более 70% россиян следят за изменениями ключевой ставки, тогда как каждому пятому (22,7%) она неинтересна.

В Москве завершили реставрацию Театра Олега Табакова («Табакерки»). Первый спектакль в историческом здании на Чистых прудах пройдет уже 1 октября.