🏃♀️ Депутат предложил платить россиянам за физическую активность
Депутат питерского заксобрания Алексей Цивилев предложил Минспорту поощрять россиян за физическую активность. Согласно инициативе, предлагается платить 50 рублей за каждый километр при пробежках, скандинавской ходьбе и занятиях на уличных тренажерах.
«Направил обращение в Министерство спорта РФ с предложением запустить федеральную мотивационную систему SportID, которая будет поощрять обычных граждан за ежедневную физическую активность — будь то пробежка, велопрогулка, скандинавская ходьба или занятия на уличных тренажерах, – цитируют депутата «РИА Новости».
Участники платформы SportID могли бы получать поощрение во внутренней валюте этой платформы. Деньги можно будет обменять на скидки на спортивную экипировку, спортпит, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны, снижение стоимости участия в любительских турнирах и групповых занятиях, скидки по полисам ОМС и ДМС через интеграцию со страховыми компаниями.
«Такой подход не только мотивирует граждан быть активнее, но и делает поддержку осязаемой и полезной в повседневной жизни», – уверен Цивилев.
Систему SportID он предлагает создать на базе Госуслуг, где у каждого пользователя будет персональный цифровой профиль. Активность будет автоматически фиксироваться через синхронизацию с фитнес-трекерами и мобильными приложениями.
Пилотный проект по выплатам населению за физическую активность предлагается реализовать в том числе в Петербурге.
