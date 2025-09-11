🏃‍♀️ Депутат предложил платить россиянам за физическую активность

Предлагается запустить федеральную платформу SportID и платить за каждый километр.

Депутат питерского заксобрания Алексей Цивилев предложил Минспорту поощрять россиян за физическую активность. Согласно инициативе, предлагается платить 50 рублей за каждый километр при пробежках, скандинавской ходьбе и занятиях на уличных тренажерах.

«Направил обращение в Министерство спорта РФ с предложением запустить федеральную мотивационную систему SportID, которая будет поощрять обычных граждан за ежедневную физическую активность — будь то пробежка, велопрогулка, скандинавская ходьба или занятия на уличных тренажерах, – цитируют депутата «РИА Новости».

Участники платформы SportID могли бы получать поощрение во внутренней валюте этой платформы. Деньги можно будет обменять на скидки на спортивную экипировку, спортпит, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны, снижение стоимости участия в любительских турнирах и групповых занятиях, скидки по полисам ОМС и ДМС через интеграцию со страховыми компаниями.

«Такой подход не только мотивирует граждан быть активнее, но и делает поддержку осязаемой и полезной в повседневной жизни», – уверен Цивилев.

Систему SportID он предлагает создать на базе Госуслуг, где у каждого пользователя будет персональный цифровой профиль. Активность будет автоматически фиксироваться через синхронизацию с фитнес-трекерами и мобильными приложениями.

Пилотный проект по выплатам населению за физическую активность предлагается реализовать в том числе в Петербурге.