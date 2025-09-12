Путин: нужно исправить низкие показатели эффективности госуслуг для бизнеса. Лишь 22-е место

Для предпринимателей создали нормативно-правовую базу и сделали госуслуги, но их эффективность падает из-за того, что предприниматели сталкиваются с административными барьерами. Президент хочет это исправить.

Президент Владимир Путин обратил внимание на рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ), по которому эффективность реализации госуслуг для бизнеса оказалась на 22 месте.

Глава АСИ Светлана Чупшева рассказала, что эффективность реализации услуг зависит от правоприменения и операционной деятельности. Иногда все необходимые законы приняты, услуги работают, но по каким-то причинам бизнес сталкивается с административными барьерами.

Владимир Путин попросил продолжать АСИ работу в том же направлении и заявил о необходимости улучшить статистику.

«Потому что одно дело — принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело — их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают», — сказал Владимир Путин.

По оценке АСИ, нормативно-правовая база для бизнеса получила высокую оценку, равно как и качество оказания услуг, однако эффективность реализации госуслуг получила 22-е место.