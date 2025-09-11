Платформа ОФД: большинство ошибок в чеках из-за того, что нет обязательных тегов

Больше 91% ошибок в 2025 году связаны с тем, что в чеках нет тега 2108 «Мера количества предмета расчета».

Оператор фискальных данных работает на рынке уже 9 лет. За это время компания передала в ФНС больше 150 млрд чеков. На пресс-конференции в честь 9-летия компании и системы ОФД в России Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД» рассказал о том, как меняется рынок касс и ОФД, как умные решения и цифровизация помогают решать насущные проблемы бизнеса, а также создавать будущее.

Мы подчерпнули из встречи и интересную статистику по ошибкам в чеках.

В 88,18% случаев бизнес допускает одну и ту же ошибку — в чеках не ставят обязательные теги. Например, 91,44% ошибок из-за того, нет тега 2108 «Мера количества предмета расчета». Также владельцы ККТ забывают указывать теги: 1187 «Место расчетов», 1009 «Адрес расчетов», 1030 «Наименование предмета расчета», 1209 «Номер версии ФФД».

Доля остальных ошибок — 11,82%. Например, когда не указывают ИНН поставщика в каждом предмете расчета или ставят незадекларированные теги. Также время на кассе может опережать текущее более чем на сутки.

В сентября 2025 года Платформе ОФД исполнилось уже 9 лет. Ее доля на рынке составляет 33%, а в регионах доходит до 70%. По версии CNews Analytics, компания на первом месте в России в своем сегменте.