Госдума пока не использует ИИ в работе
В Госдуме пока не предусмотрено использование в работе ИИ. Об этом рассказал депутат Алексей Говырин.
«У нас закон статуса депутата не предусматривает использование ИИ-помощника. У нас есть только помощники живые. Обязанности и полномочия которых прописаны, в том числе, в нашем законе. Но при этом мы внимательно следим за тем, что происходит, и обсуждаем, в том числе, со своей стороны тему», — заявил Говырин.
Он добавил, что депутаты изучают вопросы использования ИИ, в том числе различные предложения по регуляторике.
По его словам, действовать будут аккуратно, идти в ногу со временем. Но сам Говырин ИИ не использует, а полагается на знания, опыт, «традиционный подход».
Ранее мы писали, что кабмин внедрил ИИ в систему управления национальными проектами.
Да мы в общем-то заметили!
Если бы использовали - сообщения были бы по-умнее. ПО крайней мере выглядели бы таковыми
Ну а пока - бред бредучий
просто ни один ИИ еще не способен генерировать такую шизу