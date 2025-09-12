Госдума пока не использует ИИ в работе

У депутатов есть живые помощники, а ИИ в таком качестве не предусматривает закон о статусе депутата.

В Госдуме пока не предусмотрено использование в работе ИИ. Об этом рассказал депутат Алексей Говырин.

«У нас закон статуса депутата не предусматривает использование ИИ-помощника. У нас есть только помощники живые. Обязанности и полномочия которых прописаны, в том числе, в нашем законе. Но при этом мы внимательно следим за тем, что происходит, и обсуждаем, в том числе, со своей стороны тему», — заявил Говырин.

Он добавил, что депутаты изучают вопросы использования ИИ, в том числе различные предложения по регуляторике.

По его словам, действовать будут аккуратно, идти в ногу со временем. Но сам Говырин ИИ не использует, а полагается на знания, опыт, «традиционный подход».

Ранее мы писали, что кабмин внедрил ИИ в систему управления национальными проектами.