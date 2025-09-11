Кабмин внедрил ИИ в систему управления национальными проектами

Чтобы эффективно вести нацпроекты, нужно установить взаимосвязи между показателями и на основании этого анализа принимать важные управленческие решения. Этим занимается искусственный интеллект: за 1 день он анализирует больше полумиллиона связей.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что кабмин внедрил технологию искусственного интеллекта в государственную систему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами.

ИИ анализирует 100% мероприятий и показателей проектов, сопоставляет их с показателями, которые установил президент. Такая аналитика позволяет установить связи между госпроектами, что нужно для разработки эффективного плана достижения целей и принятия точных управленческих решений.

Например, для того, чтобы сделать жилье доступным на первичном рынке, нужно учесть не только объем его строительства и стоимость, но и финансовые возможности россиян. Важно оказывать поддержку во всех взаимосвязанных областях.

«Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача — не фиксировать по факту, что где‑то что‑то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено», — сказал Дмитрий Григоренко.

ИИ обрабатывает больше 1 тыс. возможных вариантов в минуту, чтобы определить верные взаимосвязи. Раньше подобный анализ делали вручную. Для оценки полумиллиона связей между национальными показателями понадобилось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей. Задачу они бы выполнили за 4 года, тогда как ИИ сделает это за 1 день.