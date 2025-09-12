Производители чая просят Минпромторг отложить обязательную маркировку их товаров, иначе будут сбои поставок
Ассоциация «Росчайкофе» просит Минпромторг перенести сроки внедрения маркировки чая, кофе, какао и цикория. Эксперимент должен был закончиться 31 августа 2025 году. Однако компании не успевают внедрить обязательную маркировку.
Переход на обязательную маркировку должен быть поэтапным:
Дата
Этап маркировки
1 декабря 2025 года
Маркировка напитков с какао
1 апреля 2026 года
Маркировка чая и напитков на его основе
1 июня 2026 года
Маркировка кофе и его заменителей
«Росчайкофе» предложила передвинуть эти сроки на пять месяцев, а также разграничить внедрение маркировки для разных упаковок. Например, сначала маркировать чай в картонных пачках с рассыпным продуктом, после упаковки с пакетиками для заварки, а затем — жестяные банки. Об этом пишут «Известия».
Также ассоциация простит исключить из списка обязательной маркировки все виды мелкопорционного кофе. Например, пакетике «кофе 3 в 1», дрип-кофе и чайные пакетики в индивидуальных саше. Сейчас производители могут не маркировать только кофейные напитки весом до 18 г.
«По результатам проведенных тестирований установлено, что размеры упаковки, содержащей более 18 г, позволяют наносить средство идентификации с соблюдением требований к качеству нанесения в целях обеспечения его считывания техническими средствами», — сказали в Минпромторге.
Маркировка продукции мелких объемов обойдется в 60 копеек при себестоимости примерно в 10 рублей, а на индивидуальные саше придется потратить от 2 до 4 рублей. В результате себестоимость товара составит более 6%, а в случае с чаем в саше — от 25% до 40%.
Крупным производителям нужно потратить на маркировку примерно от 100 млн до 1 млрд рублей. Кроме того, высокая скорость производства создаст проблемы с упаковкой и нанесением кода, из-за чего производительность может просесть на 10-20%.
