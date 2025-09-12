Производители чая просят Минпромторг отложить обязательную маркировку их товаров, иначе будут сбои поставок

Производители потратят на внедрение маркировки от 100 млн до 1 млрд рублей. «Росчайкофе» предлагает перенести поэтапный переход на пять месяцев, а также не маркировать чай и кофе в мелкопорционной упаковке.

Ассоциация «Росчайкофе» просит Минпромторг перенести сроки внедрения маркировки чая, кофе, какао и цикория. Эксперимент должен был закончиться 31 августа 2025 году. Однако компании не успевают внедрить обязательную маркировку.

Переход на обязательную маркировку должен быть поэтапным:

Дата Этап маркировки 1 декабря 2025 года Маркировка напитков с какао 1 апреля 2026 года Маркировка чая и напитков на его основе 1 июня 2026 года Маркировка кофе и его заменителей

«Росчайкофе» предложила передвинуть эти сроки на пять месяцев, а также разграничить внедрение маркировки для разных упаковок. Например, сначала маркировать чай в картонных пачках с рассыпным продуктом, после упаковки с пакетиками для заварки, а затем — жестяные банки. Об этом пишут «Известия».

Также ассоциация простит исключить из списка обязательной маркировки все виды мелкопорционного кофе. Например, пакетике «кофе 3 в 1», дрип-кофе и чайные пакетики в индивидуальных саше. Сейчас производители могут не маркировать только кофейные напитки весом до 18 г.

«По результатам проведенных тестирований установлено, что размеры упаковки, содержащей более 18 г, позволяют наносить средство идентификации с соблюдением требований к качеству нанесения в целях обеспечения его считывания техническими средствами», — сказали в Минпромторге.

Маркировка продукции мелких объемов обойдется в 60 копеек при себестоимости примерно в 10 рублей, а на индивидуальные саше придется потратить от 2 до 4 рублей. В результате себестоимость товара составит более 6%, а в случае с чаем в саше — от 25% до 40%.

Крупным производителям нужно потратить на маркировку примерно от 100 млн до 1 млрд рублей. Кроме того, высокая скорость производства создаст проблемы с упаковкой и нанесением кода, из-за чего производительность может просесть на 10-20%.