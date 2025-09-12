Кабмин работает над модернизацией материнского капитала
Поручение Президента о подготовке предложений по маткапиталу Правительство выполнит к ноябрю 2025.
Правительство подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю 2025 года. Об этом сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.
«Есть поручение Президента России Владимира Путина. Мы над ним работаем. Срок к ноябрю месяцу выразить согласованные предложения», — уточнила Голикова.
На вопрос журналистов она ответила за кулисами Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Недавно мы писали: глава Минтруда признал, что нужно пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком.
Начать дискуссию