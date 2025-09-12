Глава Минтруда признал, что нужно пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет хотят пересмотреть из-за того, что его размер зависит от среднего заработка родителя. Если зарплата была небольшой, то пособия будет не хватать.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет оказывается ниже прожиточного минимума, поэтому его размер нужно пересмотреть.

В 2025 году ежемесячное пособие составляет 40% от среднего заработка за последние два года. Если зарплата была небольшой, то выплаты будут очень маленькими. С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия составляет 10,1 тыс. рублей, причем пособие не может превышать 68 тыс. Об этом пишет RG.RU.

Кроме того, Антон Котяков рассказал, что материнский капитал нужно модернизировать.

«Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребованная, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка», — сказал министр труда.

Размер материнского капитала составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и почти 222 тыс. — на второго. В феврале 2025 года программу продлили до 31 декабря 2030 года.