Налоговики взялись за ЧОПы
УФНС по Амурской области начало проверять охранные агентства региона на предмет занижения налоговой базы.
Инспекторы заметили, что значительная часть сотрудников в сфере охранных услуг работает без официального оформления. Они получают зарплату в «конверте», что лишает их гарантий и снижает налоговые поступления в бюджет.
«По результатам проведенной работы общая сумма самостоятельно увеличенных налоговых обязательств составила более 430 тыс. рублей», — сказано на сайте ФНС.
Налоговики считают, что предполагаемая сумма налоговых обязательств может увеличиться до 5 млн рублей.
Всего в Амурской области зарегистрированы 119 частных охранных предприятий (ЧОП), из них 100 фактически ведут деятельность в 2025 года.
