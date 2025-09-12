Налоговики взялись за ЧОПы

УФНС по Амурской области начало проверять охранные агентства региона на предмет занижения налоговой базы.

Инспекторы заметили, что значительная часть сотрудников в сфере охранных услуг работает без официального оформления. Они получают зарплату в «конверте», что лишает их гарантий и снижает налоговые поступления в бюджет.

«По результатам проведенной работы общая сумма самостоятельно увеличенных налоговых обязательств составила более 430 тыс. рублей», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики считают, что предполагаемая сумма налоговых обязательств может увеличиться до 5 млн рублей.

Всего в Амурской области зарегистрированы 119 частных охранных предприятий (ЧОП), из них 100 фактически ведут деятельность в 2025 года.