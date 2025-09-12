Минфин: когда безвозмездное получение имущества не облагается налогом на прибыль

Безвозмездно полученное имущество не облагается налогом, если компания по закону обязана принять его в собственность.

Минфин уточнил порядок обложения налогом на прибыль безвозмездно полученного имущества, если на организацию законодательством возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества.

В письме от 23.07.2025 № 03-03-06/1/71264 ведомство напомнило, что имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества не обязывает получателя передать имущество передающему лицу (выполнить для него работы, оказать услуги) – п. 2 ст. 248 НК.

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества признаются внереализационными: п. 8 ст. 250 НК.

Но в ст. 251 НК перечислены доходы, которые не учитывают при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

И согласно подп. 64 п. 1 ст. 251 НК, при определении базы не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав, результатов работ, услуг, безвозмездно полученных организацией, если законодательством на данную организацию возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества.

