Чтобы за один календарный день получить документ с подтверждением резидентства, можно воспользоваться электронным сервисом ФНС. При личной подаче документов это займет 20 дней.

Согласно приказу ФНС от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@, документ с подтверждением резидентства выдает ФНС или уполномоченной орган по специальной форме.

Чтобы получить такой документ, нужно подать заявление лично, по почте или в электронном сервисе «Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации» на сайте ФНС.

Заявление рассматривают в следующие сроки:

Срок Тип документа 1 календарный день Электронное заявление, направленное через сервис ФНС 10 календарных дней Если требуется бумажный документ 20 календарных дней При подаче заявления лично или по почте, начиная со дня поступления документов в налоговый орган

Проверить подлинность выданного документа можно по проверочному коду. На главной странице сервиса есть сноска «Проверить документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, указав проверочный код». Ею можно воспользоваться без авторизации на платформе. Об этом сказано на сайте ФНС.

Документ, подтверждающий налоговое резидентство, выдается на 1 календарный год, включая предыдущий. Для международных договоров во избежание двойного налогообложения подтверждение оформляется по каждому источнику дохода и объекту имущества.

