⚡️ Итоги дня: Wildberries начал продавать туры, в Албании министром стал ИИ, в «Горбушкином дворе» изъяли 5 тысяч смартфонов

На Wildberries запустили продажу туров. Компания РВБ и FUN&SUN запустили услугу раннего бронирования туров — «Зима 2025-26». Раннее бронирование туров FUN&SUN уже доступно пользователям в российской web-версии сайта Wildberries и в мобильном приложении Wildberries для Android, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS.

Хороший урожай сахарной свеклы в этом году позволит оставаться ценам на сахар на относительно стабильном уровне, сообщили в АКРА. Средняя цена 1 кг сахара по состоянию на 8 сентября снизилась на 3,3% в годовом выражении и составила 72,85 рубля.

Россияне за два года стали тратить больше офисного времени на рабочие чаты — теперь это уже 26% их трудового дня против 21% в 2023 году.

Армения в первом полугодии нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз — до $5,15 млн.

Албания первой в мире назначила искусственный интеллект на должность министра в правительстве. ИИ по имени Diella будет заниматься вопросами госзакупок.

В даркнете каждый день публикуется до тысячи объявлений об аренде акаунтов в госмессенджере MAX. Цены на услугу доходят до $250.

В «Горбушкином дворе» изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок. Электронику незаконно ввезли в РФ. Также проверки прошли на складах и в распределительных центрах известных маркетплейсов в регионах, где выявили свыше 7,5 тыс. незаконно поставленных в страну электроинструментов разных брендов.

Начало сентября в Москве стало самым засушливым за последние 146 лет. В столице не выпало ни капли осадков с 29 августа 2025 года.

В России оказалось так много яиц, что цены на них упали более чем на 25% за год. Теперь в стране выпускается на 20% больше продукции, чем нужно потребителям.

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Перелеты стартуют 26 октября.

Лоукостер «Победа» открыл продажу авиабилетов на первый рейс Москва — Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта.

Участники книжного рынка попросили ввести ответственность за содействие пиратству для хостинг-провайдеров, рекламных площадок и операторов платежей. Ущерб книжной отрасли от деятельности пиратов составляет 4 млрд рублей в год.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. Для этого необходимо создать «мужские консультации» по аналогии с женскими.