Россия постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Но не для всех

Депутат считает, что к сокращенной неделе нужно прийти эволюционно, без «регуляторики».

Рынок труда сам постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не для всех профессий, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — считает депутат.

По его мнению, четырехдневка не должна уменьшить доход людей и приводить к негативным последствиям для бизнеса.

Парламентарий напомнил, что после пандемии некоторые компании продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости. А некоторые перешли на «четырехдневную, а некоторые и трехдневную неделю», но путем перераспределения работы.

Поэтому производительность труда у них не снижается, доходы растут, но рабочих мест нужно меньше, а работник тратит меньше времени на проезд и так далее, пояснил Нилов.

Он уверен, что к четырехдневке постепенно придут, «но это не сегодня, не завтра и не послезавтра».

Кроме того, это возможно не для всех сфер. Есть сдельная работа и службы, работающие 24/7.

Но постепенно те, кто сможет работать меньше, а отдыхать больше, и не снижать производительность труда постепенно пошагово придут к четырехдневной рабочей неделе, уверен Ярослав Нилов.