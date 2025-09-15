Кабмин перенес срок перехода на обязательную маркировку медицинских изделий

Если изначально об оптовых продажах нужно было сообщать с 1 сентября 2025 года, то сейчас этот срок передвинули на 1 марта 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 12.09.2025 № 1409, по которому изменятся правила маркировки медицинских изделий.

Маркировка медизделий должна проходить по правилам, которые утверждены постановлением правительства от 31.05.2023 № 894. Согласно документу, с 1 сентября 2025 года данные об оптовых продажах отдельных видов медицинских изделий нужно передавать в систему мониторинга. Однако новое постановление переносит этот срок на 1 марта 2026 года.

Такое решение будет распространяться только на медицинские перчатки и санитарно-гигиенические изделия, которые используют при недержании.

До 28 февраля 2026 года продавцы могут не передавать в систему мониторинга информацию о переходе права собственности на данные товары, а также сведения о прочих договорах: агентских, комиссии, подряда и поручения.