📈 Лидером роста в FMCG-ритейле стала «Лента»

В сегменте товаров повседневного спроса рост показали «Лента, Mercury Retail и Х5.

Лидером по темпам роста выручки в сегменте FMCG-ритейла (товаров повседневного спроса) за II квартал 2025 года стала группа «Лента». Показатели компании выросли на 25,3%, до 265,2 млрд рублей, посчитала аналитическая компания INFOLine.

Рост обеспечили форматы «магазины у дома» (на 29,9%) и «супермаркеты» (на 28,3%).

Также в ТОП-3 по динамике роста выручки вошли сети магазинов группы Mercury Retail («Красное и белое», «Бристоль»): +24,6%, до 430 млрд рублей, и магазины группы «X5»: +21,6%, до 1,17 трлн рублей.

При этом «X5» сохраняет лидерство по выручке среди других торговых сетей, уточнил «Интерфакс».

Общая выручка ТОП-10 сетей FMCG по итогам II квартала увеличилась на 17,7% до 3,16 трлн рублей. Расширение рынка произошло за повышения среднего чека и сделок M&A (слияние и поглощение.

При этом сеть дискаунтеров «Светофор» и «Ашан Россия» получили меньшую выручку: на 2,8% (98,5 млрд рублей) и на 1,2% (65,9 млрд рублей) соответственно.

