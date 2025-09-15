Как облагаются доходы иностранной организации – зависит от того, есть ли у нее постоянное представительство в РФ

Если есть постпредство – доходы облагаются в соответствии со ст. 307 НК, а если нет – то по ст. 309 НК.

Минфин разъяснил, как облагаются налогом на прибыль доходы иностранной организации.

В письме от 22.07.2025 № 03-03-06/1/70804 ведомство напомнило, что, согласно п. 1 ст. 246 НК, иностранные организации, работающие в России через постоянные представительства или получающие доходы от источников в РФ, признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций.

Согласно п. 2 и 3 ст. 247 НК, объектом налогообложения по налогу на прибыль для иностранных организаций, работающих в РФ через постпредства, признаются полученные через эти представительства доходы минус расходы постпредств. А для иностранных организаций, которые не работают через постоянное представительство в РФ, объект налогообложения – это доходы от источников в РФ, определенные в соответствии со ст. 309 НК.

Что такое «постоянное представительство», указано в п. 2 ст. 306 НК. Это филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое обособленное подразделение или иное место деятельности этой организации, через которое она регулярно ведет предпринимательскую деятельность.

Если деятельность иностранной компании приводит к образованию постоянного представительства в России, ее доходы от деятельности в РФ облагаются в соответствии со ст. 307, подчеркнул Минфин.

