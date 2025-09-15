⚡️ Итоги дня: для девятиклассников сократят ОГЭ, сотрудники используют ИИ для общения в рабочих чатах, началась сильнейшая магнитная буря

Мошенники представляются школьными психологами и во время звонка предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Благодаря этом они получают доступ к личным данным и иногда - к банковским аккаунтам.

Спрос на бизнес-центры Москвы падает из-за дефицита свободных площадей. Объем сделок с офисной недвижимостью за третий квартал 2025 года сократился на 38% год к году, до 354 тыс. кв. м.

К концу 2025 года производство ультрапастеризованного молока увеличится почти на 5%, примерно до 1,65 млн тонн. Это связано с увеличением спроса со стороны общепита, в частности кофеен.

Посольство Германии в Москве подтвердило, что власти страны ужесточили критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений, сказали в посольстве.

По итогам первых шести месяцев 2025 года Россия сократила закупки иностранного пива почти вдвое. КНР нарастила экспорт в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, до $18 млн. Германия сократила поставки в 5,5 раза, до $9 млн, и заняла третье место. На втором — Чехия, чьи поставки снизились в 1,9 раза, до $10 млн.

Чукотка по итогам 2024 года заняла первую строчку в рейтинге регионов по уровню заболеваемости алкоголизмом. Показатель составил 247,8 человека на 100 тыс. населения.

Эксперимент по сокращению количества обязательных ОГЭ для девятиклассников, поступающих в колледжи, признали успешным. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов намерен продолжить его в 2026 году.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что нижняя палата парламента совместно с Минздравом и Минпросвещения говорит законопроект о госпитальных школах. Они нужны для детей, которые находятся в больнице более 21 дня.

Летом 2025 года продажи толстовок и свитшотов с символикой СССР и другими советскими символами выросли в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Больше половины сотрудников используют ИИ для рабочих сообщений. 57% опрошенных пробовали писать рабочие сообщения с помощью ИИ. Причина довольно банальна: нейросеть помогает подобрать удачные формулировки и экономит время.

Правительство выделило средства на субсидирование авиаперелетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток для жителей ДФО. Цена на билет между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком составит 9 тыс. рублей.

На Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря. Последний раз буря такой интенсивности была зафиксирована в начале лета.