🧾 Как выдать кассовый чек в кафе при оплате через агента

ФНС рассказала об особенностях выдачи кассового чека при оплате до получения услуги и после.

Клиент может рассчитаться в общепите через агента по QR-коду – до получения услуги или после. При этом формировать чек нужно по-разному.

Если клиент оплачивает услугу до ее получения, агенту нужно сформировать и дать или отправить ему по электронке чек.

Реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) должен иметь значение «1» (полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета), уточнили налоговики в письме от 29.08.2025 № АБ-4-20/7961@.

До окончания оказания услуги нужно распечатать и выдать клиенту бумажный чек. В признаке способа расчета нужно указать «4». Этот чек не может выдавать агент – так как он при передаче заказа не проводит зачет предоплаты.

Если клиент оплачивает услугу после ее оказания – до окончания оказания услуги предприятие общепита печатает кассовый чек и отдает его клиенту до оплаты услуги через агента. Реквизит «признак способа расчета» должен содержать значение «6».

При оплате агент формирует чек и выдает его клиенту, можно в электронном виде. В признаке способа расчета указывают «7».

При оплате услуг сторонних компаний, ИП или физлиц через агента в чеке нужно указать реквизиты «данные поставщика» (тег 1224), «ИНН поставщика» (тег 1226) в нужном предмете расчета, уточнили налоговики. Выручку по таким позициям отнесут к выручке общепита.