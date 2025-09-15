Депутат: пенсионеры могут стать самозанятыми и не терять льготы

Пенсионер, который оформил самозанятость, не перейдет в категорию работающих. Он не потеряет льготы, но сможет иметь дополнительный доход.

Член комитета Госдуму по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, что многие пенсионеры могут дополнительное зарабатывать, не рискуя потерять пенсии и положенные выплаты. Для этого они могут зарегистрироваться как самозанятые.

«Такой статус не лишает пенсии и не отменяет льгот, потому что режим налога на профессиональный доход устроен иначе, чем обычное предпринимательство», — сказал Алексей Говырин.

Самозанятый пенсионер не попадет в категорию работающих, индексация пенсий сохранится, как и право на социальную доплату до прожиточного минимума.

Депутат напомнил, что налог на профессиональный доход нельзя применять для деятельности, связанной с подакцизными товарами или добычей полезных ископаемых, с перепродажей чужих товаров. Также самозанятые не могут нанимать сотрудников и заключать посреднические договоры. При этом они могут консультировать, работать мастером, сдавать жилье в аренду, быть репетиторами.