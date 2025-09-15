Как предприниматели с сезонной занятостью платят страховые взносы «за себя»

У предпринимателя есть 15 календарных дней, чтобы после прекращения деятельность уплатить фиксированные страховые взносы, иначе будет задолженность.

Межрайонная ИФНС №4 по Республике Крым напомнила, что предприниматели должны уплатить фиксированные страховые взносы, даже если они ведут деятельность только в период курортного сезона.

Если ИП прекратил деятельность, то он должен уплатить страховые взносы в течение 15 календарных дней. В 2025 году эта сумма равна 53 658 рублей или 13 415 за квартал.

«В случае неуплаты страховых взносов у физического лица возникает задолженность, на которую начисляются пени, а также применяются меры принудительного взыскания», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы проверить, верно ли исчислены суммы страховых взносов, можно воспользоваться сервисом ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов», а уплатить — с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или онлайн-сервиса «Личный кабинете индивидуального предпринимателя».

Важно, что не нужно подавать уведомление об исчисленных суммах налогов относительно уплаты фиксированных взносов.