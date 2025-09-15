Предпенсионеры могут получить налоговые льготы в личном кабинете

Чтобы получить льготы по налогу на имущество физлиц, предпенсионеры должны заявить свое право на них. Сделать это можно на сайте ФНС.

Предпенсионеры в личном кабинете на сайте ФНС могут заявить право на налоговые льготы. Они освобождаются от уплаты налога на имущества физлиц в отношении одного объекта каждого вида:

квартиры, ее части или комнаты;

жилого дома или его части;

гаража или машино-места.

Кроме того, налоговая база по земельному налогу для предпенсионеров уменьшается на стоимость 600 кв. м одного земельного участка, который есть в собственности. Об этом сказано на сайте ФНС.

Льготы по уплате имущественных налогов можно оформить онлайн. Затем ФНС каждый год будет их предоставлять в проактивном порядке. Не нужно подавать заявления, всю информацию налоговики получат от других госорганов через межведомственное взаимодействие.