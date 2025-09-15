Срок подачи таможенной декларации при ввозе в РФ хотят продлить

У импортеров будет больше времени, чтобы ввезти и задекларировать последний элемент в поставке многокомпонентного оборудования. Сейчас срок ограничен шестью годами, но его могут продлить до 10 лет.

С 6 до 10 лет депутаты могут продлить предельный срок подачи таможенной декларации при ввозе в Россию последнего элемента партии многокомпонентного оборудования.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже рекомендовал принять этот правительственный законопроект в первом чтении. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас при ввозе многокомпонентного оборудования частями регистрируется таможенная декларация на первую часть, затем импортер должен не позднее чем через два года подать документ на последний компонент. По обращению декларанта можно продлить срок до шести лет с даты регистрации первого компонента.

Однако правительство хочет этот срок увеличить до 10 лет. По мнению кабмина, это «позволит дополнительно упростить ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок».

Законопроект планируют рассмотреть на заседании 17 сентября 2025 года. Если документ примут, он вступит в силу через 30 дней после официальной публикации.