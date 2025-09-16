⛽️ Депутат просит ФАС разработать допмеханизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него

В некоторых регионах резко растут цены на топливо. Для стабилизации рынка предлагается ввести регулярный мониторинг и механизмы оперативного реагирования на кризисы.

Ярослав Нилов предложил ФАС разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него в регионах РФ. Предложение он направил главе антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.

«Прошу вас дать поручение разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него, в частности, в наиболее проблемных с этой точки зрения регионах (те же Сибирь, Дальний Восток), а также механизмы оперативного и эффективного реагирования на возникающие очаги "топливного кризиса"», — написал Нилов.

Актуальная ситуация с ростом цен на бензин показала неэффективность действующих мер. По данным из открытых источников за последние недели в 77 регионах отмечен резкий рост цен на топливо.

«На фоне физического дефицита бензина на АЗС цены продолжают расти, что неизбежно отрицательно сказывается на транспортных затратах перевозчиков и, соответственно, на конечной стоимости продуктов для потребителей», — говорится в обращении.

Нилов считает, что реализация его предложения поможет перейти к стабилизации топливного рынка, для чего кабмин уже принял комплекс антикризисных мер. А также снизит уровень социальной напряженности в обществе.