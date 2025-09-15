В MAX добавили возможность создать Цифровой ID

Пользователи мессенджера MAX смогут подтвердить возраст в приложении, создав Цифровой ID. Также его можно использовать при заселении в гостиницы.

В пилотном режиме разработчики мессенджера MAX запустили возможность создавать Цифровой ID. Это аналог бумажных документов, который позволяет подтвердить возраст, статус студента, многодетных семей и другое.

«Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет», — сказано в пресс-релизе.

Для того, чтобы создать Цифровой ID нужно:

обновить приложения МАХ и Госуслуги до последней версии;

перейти в раздел «Профиль» — «Цифровой ID» — «Создать»;

дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»;

нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии;

сделать селфи.

Цифровой ID представляет собой динамический QR-код, который обновляется каждые 30 секунд. Он безопасен, поскольку действителен только на том устройстве, на котором создавался. Доступ к документу — по Face ID или по отпечатку пальца. Те, кто будет сканировать QR-код, не получат доступ к персональной информации.

Таким ID можно воспользоваться при заселении в отель, при покупке товаров с подтверждением возраста, а также статуса пенсионера или многодетного родителя.

С 15 сентября 2025 года с помощью национального мессенджера можно в подтвердить возраст в 10 магазинах сети «Магнит»: в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В 2025 году список магазинов сети превысит 300 торговых точек.