Как в 2025 году работать с импортом и экспортом без штрафов
Во внешнеэкономической деятельности правила игры очень быстро меняются, и необходимо учесть в работе все изменения. На вебинаре «ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки. Как работать с импортом и экспортом без штрафов» разберемся в последних изменениях учета и налогообложения импортных операций, а также как рассчитываться с иностранными контрагентами и избежать претензий ФНС.
Мы разберем:
1
ВЭД в 2025 году: главные изменения и тренды
2
Таможенные риски и как их избежать
3
Валютный контроль и расчеты с иностранными контрагентами
4
Проверки ФНС участников ВЭД
5
Правила НДС при импорте и особенности налогообложения экспорта (0% ставка и подтверждение).
Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
