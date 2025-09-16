ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
ВЭД

Как в 2025 году работать с импортом и экспортом без штрафов

Актуальные изменения для работы бизнеса с Китаем и другими странами – учет, налоги и таможня. Узнайте, как сейчас проходит валютный контроль и как работать с платежными агентами.

Во внешнеэкономической деятельности правила игры очень быстро меняются, и необходимо учесть в работе все изменения. На вебинаре «ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки. Как работать с импортом и экспортом без штрафов» разберемся в последних изменениях учета и налогообложения импортных операций, а также как рассчитываться с иностранными контрагентами и избежать претензий ФНС.

Вебинар состоится уже сегодня, 16 сентября, в 15:00 мск!

Мы разберем:

1

ВЭД в 2025 году: главные изменения и тренды

  • Ужесточение валютного контроля: новые требования ЦБ и ФНС.

  • Рост таможенных пошлин и сборов: на какие товары влияет.

  • Изменения в логистике (санкции, альтернативные маршруты).

2

Таможенные риски и как их избежать

  • Основные ошибки при декларировании товаров.

  • Как ФТС проверяет импортные поставки (риск доначисления пошлин).

  • Что делать, если товар задержан на таможне.

3

Валютный контроль и расчеты с иностранными контрагентами

  • Новые требования к валютным договорам.

  • Как работать с платежными агентами и избежать блокировки счетов.

4

Проверки ФНС участников ВЭД

  • Какие компании попадают в зону риска.

  • Как подготовиться к проверке: документы и отчеты.

  • Типичные претензии ФНС и как на них отвечать.

5

Правила НДС при импорте и особенности налогообложения экспорта (0% ставка и подтверждение).

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

