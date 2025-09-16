Мужчинам хотят дать право на оплачиваемый отпуск для помощи беременным супругам

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предлагают давать мужчинам оплачиваемый отпуск до пяти дней для помощи беременным супругам. Такое предложение направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Дополнить ТК нормой, предусматривающей предоставление работникам-мужчинам права на оплачиваемый отпуск продолжительностью до 5 календарных дней для сопровождения беременной супруги в период с 30-й недели беременности. Указанный отпуск может быть использован в любой момент указанного периода по выбору работника», — говорится в письме.

Миронов считает, что эта инициатива даст дополнительную поддержку женщинам и снизит стресс во время беременности.

«Такая мера будет способствовать поощрению активного участия мужчин в семейной жизни, укреплению семейных ценностей», — уверен он

Лантратова добавила, что мужчины часто остаются в стороне в период ожидания ребенка. Она считает, что участие отца – это не просто моральная поддержка, а реальный вклад в здоровье мамы и малыша.