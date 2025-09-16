ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Курсы валют

💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 16 сентября 2025 года

Центробанк понизил официальный курс доллара на 16 сентября 2025 года до 83,07 рубля, а евро — до 97,45.

На 16 сентября 2025 года рубль укрепился. Центробанк установил официальный курс доллара 83,07 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня 16 сентября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

83,07 рубля

Евро

97,45 рубля

Юань

11,59 рубля

По данным на 15 сентября 2025 года доллар США стоил 84, 38 рубля, евро — 99,33, юань — 11,83. На Мосбирже рубль подорожал к юаню: после первой минуты торгов юань дешевел на 5,75 копейки, до 11,69 рубля.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

