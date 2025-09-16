Рубль начал укрепляться после решения Центробанка снизить ключевую ставку

К концу 2025 года экономист ожидает курс в диапазоне 85-90 рублей за доллар.

С 8 по 14 сентября 2025 года рубль заметно падал в цене: на межбанковском рынке курс доллара доходил до 87 рублей. После того, как Центробанк решил снизить ключевую ставку, внебиржевой курс доллара приблизился к 82 рублям, рубль укрепился более чем на 2% за 15 сентября 2025 года.

На 16 сентября 2025 года Центробанк понизил официальный курс доллара на 1 рубль 30 копеек, до 83,07 рубля, а евро — почти на 2 рубля, до 97,45 рубля.

Укрепление рубля стало реакцией на более жесткую риторику ЦБ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экономиста Егора Сусина.

«Текущее решение, наверное, где-то ограничивает спекулятивный интерес именно к продаже рубля и покупке валюты. Так или иначе, к концу года мы увидим какое-то ослабление курса, скорее всего, в диапазоне 85-90 рублей за доллар», — сказал эксперт.

Директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков считает, что на остаток 2025 года ключевая ставка будет на уровне 16% годовых. Это может повлиять на курс валют, но опосредованно. Например, если инфляция около 8%, то ключевая ставка — 17%, а дисконт между ними будет снижаться, что приведет к альтернативным инвестициям: к размещению свободных денег в долларах, евро и других валютах.

На курс валют влияет экспорт: если он будет стагнировать, то рубль начнет ослабевать. Сейчас экспортеры нарастили покупку валюты, в конце августа они потратили на это больше 69 млрд рублей.