Беременные жены военнослужащих имеют право на пособие
Беременная жена военнослужащего по призыву или мобилизации имеет право на единовременное пособие. Его размер составляет 42,7 тыс. рублей, уточнил председатель Соцфонда Сергей Чирков.
«Если у жены военнослужащего, который проходит службу по призыву или мобилизации, срок беременности больше 180 дней, она может обратиться в Соцфонд за единовременным пособием. Размер пособия в 2025 году — 42 665 рублей», — сказал Чирков.
Для жителей Крайнего Севера на выплату действует районный коэффициент.
Заявление подают не позднее шести месяцев со дня окончания службы через Госуслуги, в отделении СФР или в МФЦ. Для оформления нужна справка из военкомата или воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву с указанием срока службы.
Также за выплатой могут обращаться жены учащихся на первом курсе военного училища или военной кафедры, добавил Чирков.
Заявление рассмотрят за 10 рабочих дней, а деньги переведут в течение 5 рабочих дней.
Начать дискуссию